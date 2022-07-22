Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Юг". В целом с 24 февраля оккупанты потеряли 38 850 единиц личного состава.
Читайте также россия попытается захватить Одессу в 2023 году, – СМИ
ВСУ нанесли врагу потери
Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач,
– сообщило командование.
Добавили также, что наши авиаторы в течение 21 июля:
- нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам. Из них 5 – бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации, а вертолетными парами – 3;
- поразили 5 опорных пунктов и 2 складов боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины;
- ударили по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.
Объяснили, что в результате атак ВСУ оккупанты потеряли:
- 35 единиц личного состава;
- самоходную гаубицу "Мста-С";
- 2 беспилотных разведчика;
- 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.
Однако оперативное командование "Юг" добавило, что окончательные потери врага дознаются.
Оккупанты боятся идти воевать
Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении динамичная, напряженная, однако контролируемая – враг обороняется, держась за отступные рубежи.
После потерь личный состав 34 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой,
– рассказали в ОК "Юг".
Правда, к вечеру 21 июля враг из отчаяния ударил в район Потемкиного Херсонской области. Наши силы не понесли потери, а оккупанты трусливо ретировались.
В море без изменений, в Приднестровье ситуация контролируется
В Черном море корабельная группировка врага без изменений, продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 большой десантный корабль,
– объяснило командование.
Добавили, что в Одесской области россияне проводили информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных "сообщений-ужастиков" своих псевдоуспехов.
В направлении Приднестровья ситуация стабильно контролируется силами обороны. Государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается.
Кратко о новостях с Юга
- 21 июля Воздушные силы ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Атаки были в районе Великой Александровки и Ольгино.
- В ночь на 21 июля россияне обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в АЗС, склад, газопровод и другие объекты инфраструктуры.
- 19 июля в результате обстрела Одессы пострадал новорожденный ребенок. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что ребенка госпитализировали. Его состояние стабильное и не тяжелое.
Смотрите также – обзор карты боевых действий за 21 июля: видео