Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". Загалом із 24 лютого окупанти втратили 38 850 одиниць особового складу.
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ЗСУ завдали ворогу втрат
Усього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань,
– повідомило командування.
Додали також, що наші авіатори протягом 21 липня:
- завдали 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. З них 5 – бомбардувальниками та літаками штурмової авіації, а гелікоптерними парами – 3;
- вразили 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини;
- вдарили по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.
Пояснили, що внаслідок атак ЗСУ окупанти втратили:
- 35 одиниць особового складу;
- самохідну гаубицю "Мста-С";
- 2 безпілотні розвідники;
- 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.
Проте оперативне командування "Південь" додало, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Окупанти бояться йти воювати
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, проте контрольована – ворог обороняється, тримаючись за відступні рубежі.
Після втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій,
– розповіли в ОК "Південь".
Щоправда, надвечір 21 липня ворог із відчаю вдарив у район Потьомкиного, що на Херсонщині. Наші сили не зазнали втрат, а окупанти боягузливо ретирувалися.
У морі без змін, у Придністров'ї ситуація контрольована
У Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях. Поруч з ними 1 великий десантний корабель,
– пояснило командування.
Додали, що на Одещині росіяни проводили інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих "повідомлень-жахачок" своїх псевдоуспіхів.
У напрямку Придністров'я ситуація стабільно контрольована силами оборони. Державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається.
Коротко про новини з Півдня
- 21 липня Повітряні сили ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів. Атаки були в районі Великої Олександрівки й Ольгиного.
- У ніч проти 21 липня росіяни обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в АЗС, склад, газогін та інші об'єкти інфраструктури.
- 19 липня внаслідок обстрілу Одеси постраждала новонароджена дитина. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що дитину госпіталізували. Її стан стабільний і не важкий.
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