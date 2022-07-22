Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". Загалом із 24 лютого окупанти втратили 38 850 одиниць особового складу.

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ЗСУ завдали ворогу втрат

Усього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань,

– повідомило командування.

Додали також, що наші авіатори протягом 21 липня:

завдали 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. З них 5 – бомбардувальниками та літаками штурмової авіації, а гелікоптерними парами – 3;

вразили 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини;

вдарили по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Пояснили, що внаслідок атак ЗСУ окупанти втратили:

35 одиниць особового складу;

самохідну гаубицю "Мста-С";

2 безпілотні розвідники;

3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.

Проте оперативне командування "Південь" додало, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Окупанти бояться йти воювати

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, проте контрольована – ворог обороняється, тримаючись за відступні рубежі.

Після втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій,

– розповіли в ОК "Південь".

Щоправда, надвечір 21 липня ворог із відчаю вдарив у район Потьомкиного, що на Херсонщині. Наші сили не зазнали втрат, а окупанти боягузливо ретирувалися.

У морі без змін, у Придністров'ї ситуація контрольована

У Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях. Поруч з ними 1 великий десантний корабель,

– пояснило командування.

Додали, що на Одещині росіяни проводили інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих "повідомлень-жахачок" своїх псевдоуспіхів.

У напрямку Придністров'я ситуація стабільно контрольована силами оборони. Державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається.

Коротко про новини з Півдня

21 липня Повітряні сили ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів. Атаки були в районі Великої Олександрівки й Ольгиного.

У ніч проти 21 липня росіяни обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в АЗС, склад, газогін та інші об'єкти інфраструктури.

19 липня внаслідок обстрілу Одеси постраждала новонароджена дитина. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що дитину госпіталізували. Її стан стабільний і не важкий.

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