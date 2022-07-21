Станом на ранок 21 липня відомо про ліквідацію 38 850 окупантів. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ, цифри – уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Під ранок ЗСУ завдали результативних авіаударів на Півдні

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 1704 (+4),
  • бойових броньованих машин – 3912 (+7),
  • артилерійських систем – 859 (+3),
  • РСЗВ – 251 (+1),
  • засоби ППО – 113 (+0),
  • літаків – 221 (+0),
  • гелікоптерів – 188 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),
  • крилаті ракети – 167 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6),
  • спеціальна техніка – 72 (+2).

Найбільш вдало українські Повітряні сили полювали на безпілотники ворога. Їх вдалось "приземлити" аж 7. Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку.

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Успіхи ЗСУ у війні: останні новини

  • За попередню добу авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян на Півдні. Знищено близько 20 одиниць техніки.
  • Українські військові тричі використовували гелікоптери та сім разів – бомбардувальники та літаки штурмової авіації.
  • В Херсонській області регулярно "злітають у повітря" склади окупантів. Були повідомлення про Чорнобаївку, Херсон та Скадовськ.
  • 19 липня біля Нової Каховки наші захисники приземлили ворожий Су-35. Пілот катапультувався.

Дивіться у відео, як ЗСУ вдарили по складах ворога у Скадовську: