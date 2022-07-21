Станом на ранок 21 липня відомо про ліквідацію 38 850 окупантів. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ, цифри – уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Під ранок ЗСУ завдали результативних авіаударів на Півдні

Втрати ворога у техніці:

танків – 1704 (+4),

бойових броньованих машин – 3912 (+7),

артилерійських систем – 859 (+3),

РСЗВ – 251 (+1),

засоби ППО – 113 (+0),

літаків – 221 (+0),

гелікоптерів – 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),

крилаті ракети – 167 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6),

спеціальна техніка – 72 (+2).

Найбільш вдало українські Повітряні сили полювали на безпілотники ворога. Їх вдалось "приземлити" аж 7. Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку.

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Успіхи ЗСУ у війні: останні новини

За попередню добу авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян на Півдні. Знищено близько 20 одиниць техніки.

Українські військові тричі використовували гелікоптери та сім разів – бомбардувальники та літаки штурмової авіації.

В Херсонській області регулярно "злітають у повітря" склади окупантів. Були повідомлення про Чорнобаївку, Херсон та Скадовськ.

19 липня біля Нової Каховки наші захисники приземлили ворожий Су-35. Пілот катапультувався.

Дивіться у відео, як ЗСУ вдарили по складах ворога у Скадовську: