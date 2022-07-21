Авіація ЗСУ продовжує ефективно завдавати удари по ворогу у південних регіонах України. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.
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Знищено командний та командно-спостережний пункти ворога
Було завдано в зоні ураження 10 авіаційних ударів, досить результативних. Знищено командний пункт, командно-спостережний пункт ворога та 5 опорних пунктів,
– наголосила Гуменюк.
Також лише за останню добу "злетіли у повітря" принаймні 6 російських складів з боєкомплектом. Вже ближче до світанку українська авіація відпрацювала ще кілька ударів. Наразі результати дорозвідуються, проте є дані, що ці атаки були результативними.
Ворог реагує на активність ЗСУ
Ворог реагує на активність української армії. Противник посилює обстріли з далекої відстані. Так вночі знову під вогонь росіян потрапив Миколаїв, використовувались нетипові снаряди С-300.
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Останні успіхи української авіації: коротко
- ЗСУ з повітря на Півдні знищили близько 100 окупантів та 20 одиниць техніки.
- Тричі українці атакували за допомоги гелікоптерів та сім разів із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.
- 19 липня біля Нової Каховки збили ворожий винищувач Су-35. Пілоту вдалось катапультуватись.
- 18 липня авіація України ліквідувала зо 3 десятки загарбників, взводний опорний пункт та 20 одиниць ворожої техніки.
Дивіться у відео – яка ситуація на фронті станом на 21 липня: