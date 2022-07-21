Авіація ЗСУ продовжує ефективно завдавати удари по ворогу у південних регіонах України. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Знищено командний та командно-спостережний пункти ворога

Було завдано в зоні ураження 10 авіаційних ударів, досить результативних. Знищено командний пункт, командно-спостережний пункт ворога та 5 опорних пунктів,

– наголосила Гуменюк.

Також лише за останню добу "злетіли у повітря" принаймні 6 російських складів з боєкомплектом. Вже ближче до світанку українська авіація відпрацювала ще кілька ударів. Наразі результати дорозвідуються, проте є дані, що ці атаки були результативними.

Ворог реагує на активність ЗСУ

Ворог реагує на активність української армії. Противник посилює обстріли з далекої відстані. Так вночі знову під вогонь росіян потрапив Миколаїв, використовувались нетипові снаряди С-300.

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Останні успіхи української авіації: коротко

ЗСУ з повітря на Півдні знищили близько 100 окупантів та 20 одиниць техніки.

Тричі українці атакували за допомоги гелікоптерів та сім разів із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

19 липня біля Нової Каховки збили ворожий винищувач Су-35. Пілоту вдалось катапультуватись.

18 липня авіація України ліквідувала зо 3 десятки загарбників, взводний опорний пункт та 20 одиниць ворожої техніки.

Дивіться у відео – яка ситуація на фронті станом на 21 липня: