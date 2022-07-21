Авиация ВСУ продолжает эффективно наносить удары по врагу в южных регионах Украины. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

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Уничтожены командный и командно-наблюдательный пункты врага

Было нанесено в зоне поражения 10 авиационных ударов, достаточно результативных. Уничтожены командный пункт, командно-наблюдательный пункт врага и 5 опорных пунктов,

– подчеркнула Гуменюк.

Также только за последние сутки "взлетели в воздух" по меньшей мере 6 российских складов с боекомплектом. Уже ближе к рассвету, украинская авиация отработала еще несколько ударов. Пока результаты доразведываются, однако есть данные, что эти атаки были результативными.

Враг реагирует на активность ВСУ

Враг реагирует на активность украинской армии. Противник усиливает обстрелы с дальнего расстояния. Так ночью снова под огонь россиян попал Николаев, использовались нетипичные снаряды С-300.

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Последние успехи украинской авиации: коротко

ВСУ с воздуха на Юге уничтожили около 100 оккупантов и 20 единиц техники.

Трижды украинцы атаковали с помощью вертолетов и семь раз с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.

19 июля возле Новой Каховки был сбит вражеский истребитель Су-35. Пилоту удалось катапультироваться.

18 июля авиация Украины ликвидировала около 3 десятков захватчиков, взводный опорный пункт и 20 единиц вражеской техники.

Смотрите в видео – какая ситуация на фронте по состоянию на 21 июля: