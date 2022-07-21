Наступальні дії росіян завдяки зброї партнерів та майстерності ЗСУ починають захлинатися. Втім, ворога це не зупиняє, він продовжує намагання окупації нових територій та будує такі ж плани на майбутнє.

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Мрії про захоплення Одеси у 2023 році

Деякі західні чиновники вважають, що російські окупанти не відмовилися від ідеї захоплення Одеси та відрізання України від Чорного моря. Першочергова спроба ворога втілити цей план провалилася, але він не збирається опускати руки та відмовлятися від своїх намірів.

Наступного року українці можуть зіткнутися із ще одним серйозним наступом. І ми маємо зробити все для того, щоб дати Україні не лише якнайбільше потужної зброї, а й навчити тисячі їхніх військових, щоб будь-які спроби росіян просунутися зазнавали моментального краху,

– сказав чиновник.

Він переконаний, що шалений опір, який чинить Україна, та майстерність та героїчність ЗСУ можуть дозволити дуже сумніватися у тому, що росіяни зможуть захопити Одесу навіть якщо визначать це своїм головним завданням та кинуть на втілення плану всі сили.

На Заході переконані, що попри гучні заяви потужність росіян та їх спроможності з кожним днем зменшуються, натомість ЗСУ ще не перебувають на вершині своїх можливостей.

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