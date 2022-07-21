російські окупанти мріють про втримання контролю над окупованими територіями. Поки тривають активні бойові дії, вони проводять заходи для їх подальшої анексії.

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Які плани росіян щодо окупованих територій

Очільник російського мзс сєргєй лавров повідомив про "географічні завдання" окупантів у війні проти України. Як розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, росіяни зібралися приєднувати тимчасово окуповані території та вже активно ведуть підготовку до цього процесу.

За його словами, зараз основним напрямком роботи щодо анексії українських територій є Херсонська та частина Запорізької областей. Окрім того, ворог вже відзвітував про захоплення Луганської області, що не зовсім відповідає дійсності, та з усіх сил намагається просунутися до адміністративних кордонів Донецької області. Окупанти дуже мріють оголосити про завершення операції щодо "очищення Донбасу" в його адміністративних межах.

Окрім того, росіяни активно готують виправдання анексії українських територій для міжнародної спільноти. Вони розуміють, що створення нових псевдореспублік навряд чи приведе їх до бажаного результату, про що свідчить заява Лаврова та інших високопосадовців ворога.

В москві йдуть активні дискусії як зробити цей процес "прозорим" для міжнародної спільноти. Один з елементів – видача російських паспортів. Тут вже вони одразу видають паспорти після написання заяви. Також ведеться активна робота із підготовки псевдореферендуму,

– розповів Скібіцький.

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