российские оккупанты мечтают об удержании контроля над оккупированными территориями. Пока продолжаются активные боевые действия, они проводят мероприятия по их последующей аннексии.

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Какие планы россиян относительно оккупированных территорий

Глава российского мид сергей лавров сообщил о "географических задачах" оккупантов в войне против Украины. Как рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, россияне собрались присоединять временно оккупированные территории и активно ведут подготовку к этому процессу.

По его словам, сейчас основным направлением работы по аннексии украинских территорий является Херсонская и часть Запорожской областей. Кроме того, враг уже отчитался о захвате Луганской области, что не совсем соответствует действительности, но изо всех сил пытается продвинуться к административным границам Донецкой области. Оккупанты очень мечтают объявить о завершении операции по "очищению Донбасса" в его административных пределах.

Кроме того, россияне активно готовят оправдание аннексии украинских территорий для международного сообщества. Они понимают, что создание новых псевдореспублик вряд ли приведет их к желаемому результату, о чем свидетельствует заявление лаврова и других чиновников врага.

В москве идут активные дискуссии, как сделать этот процесс "прозрачным" для международного сообщества. Один из элементов – выдача российских паспортов. Здесь они сразу выдают паспорта после написания заявления. Также ведется активная работа по подготовке псевдореферендума,

– рассказал Скибицкий.

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