С одним из них 24 каналу удалось пообщаться во время эксклюзивного стрима с журналистом и блогером Владимиром Золкиным. Пленный по имени максим родом из Донбасса, но был мобилизован и воевал на стороне русских. Несмотря на это, он признал – когда эта территория была подконтрольна Украине, там жилось лучше.

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Пленный мечтает о деоккупации Донбасса

У него есть паспорт марионеточной квазиреспублики на временно оккупированной территории Донецкой области. Как пояснил оккупант, этот документ был нужен ему, чтобы поступить в университет и получать стипендию. Украинского паспорта у него нет и не было – парень просто не успел его получить, ведь в 2014-м году ему было всего 10 лет.

По его словам, за 8 лет жизни в незаконном квазиобразовании на оккупированной территории Украины его родители, соседи или знакомые особо не говорили о том, под контролем какой страны им было лучше. Они не выделяли ни Украину, ни Россию. Однако сам парень признал, что "при Украине" было лучше.

Более того, пленный максим хочет, чтобы Донетчину и Луганщину деоккупировали, и он мог бы жить там – на территории, которая снова будет полностью подконтрольна Украине.

Однако осуществление планов пленника зависит не только от него. Сейчас он осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как сказал молодой человек, такой приговор ему вынесли за его "террористические действия", то есть участие в войне против Украины. Однако с обвинением пленник все же согласился.

Я оказался с оружием в военной форме врага на территории Украины. И в принципе согласен с этим обвинением, хоть это и было против моей воли, – сказал он.

Парень рассказал, что планирует обменяться, чтобы попасть домой, а после этого – "импровизировать". По словам пленника, при обмене ему должны объявить амнистию. В таких условиях ему не нужно будет "сидеть" определенный срок. Уже тогда, если у него будет такая возможность, пленник хочет жить на свободном украинском Донбассе.

Однако, как отметила ведущая 24 канала Екатерина Соляр, вся эта "импровизация" может завершиться тем, что россияне снова отправят максима воевать, но уже на другую часть Украины.

Полный стрим с Владимиром Золкиным на 24 канале: смотрите видео

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