В этом украинском городе россияне совершают зверства по отношению к гражданским. Вооруженным Силам Украины удалось взять в плен одного из оккупантов, обстреливавших мирных в Мариуполе. Видео допроса обнародовала Служба безопасности Украины.

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Оккупант рассказал, как обстреливал мирных в Мариуполе

Российский оккупант рассказал, как обстреливал гражданских в Мариуполе и почему вторгся в Украину.

Как признается захватчик, командиры говорили, что нужно действовать на опережение, потому что им известна даже дата нападения Украины на Россию – 26 февраля. То есть, оккупантов заверили, что вторгнуться в Украину нужно быстрее, чем наше государство "нападет" на них.

23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение,

– рассказывает он СБУ.

Отношение оккупанта резко изменилось после того, как он попал в плен. Уроженец Крыма говорит Службе безопасности Украины, что якобы "не знал", куда они едут и какие объекты обстреливают. Конечно, так и поверили ему!

Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод подписал рапорт-отказ от участия в "спецоперации". Но командование снова отправило их в Украину.

И уже тогда "отказавшийся" воевать солдат совершил по украинскому Мариуполю около 400 минометных обстрелов. Но убеждает, что опять же "ничего не знал" об этом. Вероятно, его глаза ослепили, а уши он забыл почистить.

Смотрите видео допроса российского оккупанта:

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