В цьому українському місті росіяни чинять звірства щодо цивільних. Збройним Силам України вдалося взяти у полон одного із окупантів, який обстрілював мирних у Маріуполі. Відео допиту оприлюднила Служба безпеки України.

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Окупант розповів, як обстрілював мирних у Маріуполі

Російський окупант розповів, як обстрілював цивільних у Маріуполі та чому вторгся до України.

Як зізнається загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата "нападу" України на Росію – 26 лютого. Тобто, окупантів запевнили, що вторгтися в Україну потрібно швидше, ніж наша держава "нападе" на їхню.

23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение,

– розповідає він СБУ.

Ставлення окупанта «різко» змінилося після того, як він потрапив у полон. Уродженець Криму говорить Службі безпеки України, що нібито "не знав", куди вони їдуть і які саме об'єкти обстрілюють. Звісно, так і повірили йому!

Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у "спецоперації". Але командування знову відправило їх в Україну.

І вже тоді солдат, який "відмовився" воювати, здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів. Але переконує, що знову ж таки "нічого не знав" про це. Ймовірно, його очі засліпило, а вуха він забув почистити.

Дивіться відео допиту російського окупанта:

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