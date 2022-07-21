Об этом в эксклюзивном стриме рассказал украинский журналист и блогер Владимир Золкин. Он также отметил, что недавно от интервью отказался один из оккупантов, потому что боялся камеры.

Читайте также Сотни тысяч оккупантов окажутся в плену, когда начнется контрнаступление ВСУ, – Арестович

Родные этого оккупанта подумали, что он отказался от интервью и звонка домой из-за того, что он "избит".

Именно поэтому Владимир Золкин устроил видеозвонок друга этого оккупанта с мамой отказника, который также в плену, чтобы женщина убедилась, что в украинском плену цивилизованное отношение и никого не бьют.

россияне не украинцы – в чем разница

По словам Владимира Золкина, вполне справедливо отметить, что в случае разговора с украинскими родителями, проживающими на временно оккупированных территориях, впечатление от разговора кардинально отличается.

В основном это нормальное общение и эмоции, да, действительно – несколько зазомбированные люди. Но что касается базовых человеческих чувств и переживаний, то они нормальные, чего не скажешь о россиянах, говорит он.

Что касается россиян, то 50 – 60% это абсолютно обморочные люди. Например, мама этого пленника – Максима, абсолютно адекватная женщина, ведь это люди с временно оккупированного Донбасса. Она дала нам номер другого пленника и попросила, чтобы он через нас позвонил родным,

– объясняет Золкин.

"Мы вызвали этого пленника, он пришел сюда – это было совсем недавно, несколько часов назад и отказался давать интервью, объяснил это тем, что не хочет", – отмечает Золкин.

И мы, маме Максима пишем, что другой пленник не хочет общаться. На что она нам отписывает, очень странный вопрос задает: "потому что побит?",

– говорит Владимир Золкин.

Разговор оккупанта с мамой

оккупант: Алло, мам, привет.

Мама оккупанта: Привет, зайка.

оккупант: Смотри, какая ситуация. Этот Саша Кошин, номер жены которого ты дала – он отказался говорить. И ты спросила "потому, что побит?". Я, конечно, понимаю твое недоверие. Но на самом деле нас здесь не бьют – можешь увидеть по мне, что ничего такого нет.

Когда он пришел после отказа, мы думали, что он все же поговорил – Саша сказал, что ему не захотелось и все.

Мама оккупанта: мгм.



оккупант звонит маме / Фото: Скриншот из стрима на 24 канале

Золкин к маме оккупанта: Вы реально до сих пор верите, после того, как вам сын позвонил, что мы бьем пленных? За последние два дня он звонил вам трижды.

Мама оккупанта: Есть, конечно, "сомнения". Потому что еще в Харькове с ним не было интервью.

Золкин: Давайте я вам эксклюзивно отошлю кусочек видео, как он заходит и отказывается от разговора. Это записано, а поскольку был отказ, то и интервью также не было.

Мама оккупанта: Да-да, я понимаю, все хорошо. Нет значит нет.

Полный стрим с Владимиром Золкиным: смотрите видео