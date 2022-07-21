Воздушные силы уничтожают оккупантов в Херсонской области

Это делают и военные Воздушных сил, которые сейчас находятся на Южном направлении. В частности, 21 июля они нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Об этом стало известно из оперативной информации об обстановке на Юге Украины.

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Провести такую операцию удалось в районе Большой Александровки и Ольгиного.

На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что точные потери врага выяснить невозможно – они доразведываются.

Какая ситуация на Юге Украины: последние данные

Как сообщили в ведомстве, ситуация в этой зоне напряженная, но контролируемая. Противник пытается удержаться на рубежах обороны, которые предварительно обустроил и продолжает укреплять их.

Ночью враг обстреливал Николаевскую область реактивными системами залпового огня "Смерч". В результате попадания в жилой дом в селе Широкое есть одна жертва. Также попадания были за пределами населенных пунктов общины.

Еще несколько населённых пунктов Баштанского района были обстреляны. Часть снарядов остались неразорванными.

По областному центру оккупанты выпустили семь ракет С-300. Попали в промышленные предприятия, повредив их производственные мощности, АЗС, газопровод и склад с гуманитарными грузами. Пострадали 3 гражданских работника одного из предприятий.

В полночь враг в очередной раз атаковал десятью реактивными снарядами "Града" Никопольский район. На месте обстрела работают пиротехники.

В Черном море продолжают нести угрозу ракетного удара 2 корабля, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр" и один вдк.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в Одесской области продолжает действовать ограничение посещения побережья, пляжных зон и использования морских прибрежных вод.

ОК "Юг" об обстановке на своем направлении: смотрите видео

Обратите внимание – россия очень сильно обстреляла Николаев: смотрите видео