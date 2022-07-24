Ворожі склади є навіть у центрі міста

Про таку кількість можна говорити при тому, що 24 липня у районі Мелітополя пролунало кілька вибухів, унаслідок яких було зруйновано ліквідовано ще кілька відповідних об'єктів. Про це 24 каналу розказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зверніть увагу Вночі у Мелітополі знову було неспокійно: окупанти збили свій же літаючий об'єкт

Він зауважив, що після того, як українські захисники почали активно використовувати HIMARS по ворожих цілях, окупанти почали виводити свої склади на Південь – у бік Криму.

За словами Федорова, наші військові та спецслужби чітко розуміють, де саме розташовані об'єкти, які треба ліквідувати. Але серед них є такі, що розташовані просто в центрі міста, поблизу житлових кварталів.

До прикладу, у центральному районі Мелітополя є ліцей №5. Там загарбники розмістили казарми, склад боєприпасів та військової техніки. Зрозуміло, що потенційна ліквідація цього об'єкта, найімовірніше завдасть шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

Тож росіяни сьогодні навмисно використовують мешканців як живий щит,

– підсумував він.

Мер Мелітополя розказав про ворожі військові бази в місті: дивіться відео

ЗСУ завдають втрат окупантам: останні новини