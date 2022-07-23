У курортній Кирилівці вночі лунали вибухи

Під час неї у деяких регіонах було чутно вибухи. Зокрема, мовиться й про курортну Кирилівку, що на Запоріжжі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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З 3 до 5 ранку вибухи були зафіксовані у тимчасово захопленій Кирилівці, що розташоване на узбережжі Азовського моря. Він підкреслив, що торік тут гостинно приймали понад 5 мільйонів туристів, а зараз його окупували росіяни.

За словами Федорова, після вдалих атак Збройних Сил України на російські склади у Мелітополі та селі Мирному окупанти почали звозити свою військову техніку у південну частину регіону, зокрема, і у Кирилівку.

Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав,

– зазначив міський голова тимчасово захопленого Мелітополя.

Наразі очікується підтвердження інформації очільника Мелітополя.

У Запоріжжі, Харкові та на Дніпропетровщині теж лунали вибухи

Мешканців Харкова знову чекав неспокійний ранок. Спочатку у місті пролунали вибухи, а вже після цього – повітряна тривога. Близько 06:32 у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу. Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

знову чекав неспокійний ранок. Спочатку у місті пролунали вибухи, а вже після цього – повітряна тривога. Близько 06:32 у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу. Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала. Через кілька хвилин повітряна тривога пролунала і на Запоріжжі . Мешканці повідомили про звуки вибухів. Проте вже згодом надійшло повідомлення, що по місту "прильотів" не було, при цьому звуки лунали з Запорізького району.

. Мешканці повідомили про звуки вибухів. Проте вже згодом надійшло повідомлення, що по місту "прильотів" не було, при цьому звуки лунали з Запорізького району. Також ворог декілька разів за ніч обстріляв Дніпропетровську область. В декількох селах внаслідок атаки пошкоджено лінії електропостачання і газові мережі, зачепило також сільгосптехніку. На щастя, жертв немає.

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