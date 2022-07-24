Якщо ще два тижні тому російські військові на блок-посту у Василівці пропускали принаймні машини з літніми людьми та дітьми, то сьогодні в колоні стоять усі. Тепер навіть вагітні та однорічні діти по 5 і більше діб живуть у машинах на трасі чи наметах.

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"Вже дах зносить": що розповідають люди, які намагаються евакуюватися

Вчора у Василівці вже не пропускали машини за дорученням. Зокрема в однієї сім'ї почали вимагати, щоб власник автівки по Вайберу дзвонив, увімкнув відеозв'язок і показував документи на машину, підтверджуючи, що це його автомобіль.

При цьому окупанти цинічно питають у людей, для чого вони стоять у колонах, чи їм набридло і невже "укропи" так ненавидять своїх дітей. Мовляв, краще б люди малечу пошкодували, а не намагалися виїхати з окупації. При цьому російські загарбники навіть не відповідають на питання, чи випускатимуть бодай якісь машини. Люди зізнаються, що в них від цього всього вже дах зносить.

Чесно, ми тут усі настільки втомилися, що нічні стрілянини вже сприймаємо як належне. Взагалі не страшно! Від чого реально серце зупиняється, так це від думки, що й завтрашній день доведеться провести на цій заср*тій заправці,

– розповідають місцеві жителі.

Російські військові дивляться на евакуаційні колони, як на бізнес

Мелітопольці розповідають, що російські військові дивляться на евакуаційні колони, як на свій бізнес. Ті, хто приплачує по 1 000 з людини зверху, мають шанс поїхати швидше. Інші просто живуть на АЗС у Василівці по 5 і більше днів. Загалом у машинах чекають своєї черги на виїзд понад 4 000 осіб із Мелітополя, Херсона та інших міст.

Важливо – як чинити опір, якщо ви на окупованій території: дивіться відео