Повітряну тривогу на Київщині оголосили близько 02:00. А вже через лічені хвилини повідомили про можливу атаку іранськими дронами типу Shahed-136. Їх Росія маркує як "Герань-2".

Зауважте Що відомо про дрони-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували Білу Церкву

Вранці 5 жовтня Олексій Кулеба повідомив, що Росія вдарила по Білій Церкві. У місті було 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. У якому стані вона перебуває – наразі невідомо.

На місці прильоту спалахнула пожежа. Її гасили декілька годин.

Людей закликали не нехтувати тривогою та перебувати в укриттях цивільного захисту. Росія продовжує свої підступні атаки.

Зауважте! У ніч на 5 жовтня Повітряні сили України збили 6 ворожих дронів. Російські пташки "приземлили" зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Півдні.

Що кажуть у Повітряних силах про атаку на Білу Церкву

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – заявив, що Росія використовує Південь України для атак.

Близько 12 дронів атакували з Півдня України. Шість було збито: 3 – зенітно-ракетними військами на Півдні, а ще 3 – авіацією повітряних сил,

– розповів він.

Ігнат заявив, що дрони-камікадзе становлять серйозну загрозу. Їх потрібно збивати будь-якими силами.

Зауважте – іранські дрони атакували Білу Церкву: дивіться відео