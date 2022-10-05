Воздушную тревогу в Киевской области объявили около 02:00. А уже через считанные минуты сообщили о возможной атаке иранскими дронами типа Shahed-136. Их Россия маркирует как "Герань-2".

Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Белую Церковь.

Утром 5 октября Алексей Кулеба сообщил, что Россия ударила по Белой Церкви. В городе было 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. В каком состоянии она находится – пока неизвестно.

На месте прилета вспыхнул пожар. Его тушили несколько часов.

Людей призывали не пренебрегать тревогой и находиться в укрытиях гражданской защиты. Россия продолжает свои коварные атаки.

Примите во внимание! В ночь на 5 октября Воздушные силы Украины сбили 6 вражеских дронов. Российских птиц "приземлили" зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Юге.

Что говорят в Воздушных силах об атаке на Белую Церковь

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – заявил, что Россия использует Юг Украины для атак.

Около 12 дронов атаковали с Юга Украины. Шесть были сбиты: 3 – зенитно-ракетными войсками на Юге, а еще 3 – авиацией воздушных сил,

– рассказал он.

Игнат заявил, что дроны-камикадзе представляют серьезную угрозу. Их нужно сбивать любыми силами.

Иранские дроны атаковали Белую Церковь: смотрите видео