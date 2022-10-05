Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона и пояснил, что сейчас это новый вызов для ВСУ.

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Около 12 дронов атаковали с Юга Украины. Шесть были сбиты: 3 – зенитно-ракетными войсками на Юге, а еще 3 – авиацией воздушных сил,

– рассказал он.

По его словам, таким образом Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Как защититься от дронов-камикадзе

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", – добавил Игнат.

Он пояснил, что от иранских дронов-камикадзе есть серьезные угрозы, поэтому Силы обороны будут применять любые силы и средства, чтобы обезопасить граждан и украинских военных.

Будет применяться авиация, зенитно-ракетные войска, все средства, которыми можно сбивать. С каждым днем приобретается опыт, мы тоже рассматриваем много тактических приемов, чтобы уничтожать такой тип боеприпасов,

– отметил спикер.

Россия атаковала дронами Белую Церковь: главное

Ночью 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. Об этом в 3: 11 сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В 4:01 Кулеба сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Россия использовала дроны Shahed-136.

Зафиксировано 6 попаданий и взрывов. В результате вражеского удара есть по меньшей мере один пострадавший. Кроме того, была повреждена инфраструктура города.

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