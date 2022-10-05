Росія використовує Південь України для атак

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону та пояснив, що наразі це новий виклик для ЗСУ.

Увага Що відомо про дрони-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували Білу Церкву

Близько 12 дронів атакували з Півдня України. Шість було збито: 3 – зенітно-ракетними військами на Півдні, а ще 3 – авіацією повітряних сил,

– розповів він.

За його словами, таким чином росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

Як захиститись від дронів-камікадзе

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", – додав Ігнат.

Він пояснив, що від іранських дронів-камікадзе є серйозні загрози, тому Сили оборони будуть застосовувати будь-які сили та засоби, щоб убезпечити громадян та українських військових.

Буде застосовуватися авіація, зенітно-ракетні війська, всі засоби, якими можливо збивати. З кожним днем набувається досвід, ми теж розглядаємо багато тактичних прийомів, щоби знищувати такий тип боєприпасів,

– зазначив речник.

Росія атакувала дронами Білу Церкву: головне

Вночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Про це о 3:11 повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

О 4:01 Кулеба повідомив про повторну серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Росія використала дрони Shahed-136.

Зафіксовано 6 влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару є щонайменше один постраждалий. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

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