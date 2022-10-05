Это невысокотехнологичное оружие в последние недели доставляет немало хлопот украинским бойцам и нашей системе ПВО. Больше о том, что известно о дронах-камикадзе и возможно ли их сбить – читайте в материале 24 канала.

Важно Иранские дроны ночью атаковали Киевщину: в Белой Церкви – взрывы и пожары

Приблизительно в 02:00 жители Белой Церкви начали массово сообщать о взрывах. В 03:50 ситуация повторилась. Впоследствии стало известно, что враг наносил удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по городу. Всего зафиксировали 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.

Что известно об иранских дронах-камикадзе

Оккупанты последние недели начали активно применять в войне против Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136, маркированные как "Герань-2". Враг использует их как на линии фронта, так и против крупных городов, расположенных на юге нашей страны.

Производство и технические характеристики дронов

Впервые об иранских беспилотниках заговорили летом 2020 года, хотя разработку собственных БПЛА Тегеран начал еще в 1980-х годах. По словам корреспондента Армия Inform Александра Козубенко, из-за санкций Иран был отрезан от современных технологий и стал на привычный для подобных стран путь – производство собственной продукции на основе украденных образцов.

Результаты появились очень вовремя для России: новые образцы вооружения в Корпус стражей революции передали в 2020 году. В декабре 2021 года было представлено видео применение беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и их мобильная пусковая установка, замаскированная под кузов самосвала,

– сказал Козубенко.

В целом Иран придает большое значение развитию боевых дронов – тактических, стратегических, разведывательных, ударных. Израильская разведка подтверждает, что тегеранская промышленность имеет определенные успехи в этой области, несмотря на жесткие международные санкции.



Иранские беспилотники Shahed-136 / Фото Армия Inform

Официальных данных по характеристикам дронов Shahed-136 нет, но в свободном доступе можно найти следующие характеристики:

Дрон-камикадзе Shahed-136 – тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью. Они способны длительно в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора. Также дрон способен выполнять задачу, на которую его запрограммировали автоматически.

Размах крыльев Shahed-136 составляет 2,5 метра. Предварительно он имеет дальность полета от 1 000 километров и боевую часть массой от 40 – 50 килограммов. Заявлено, что максимальная дальность полета составляет 2500 километров.

Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4 000 метров с крейсерской скоростью около 180 километров в час.

Поскольку Shahed-136 не может самостоятельно находить цели и атаковать движущиеся объекты, его запускают только в сторону больших стационарных целей. Точность целеуказания у дрона-камикадзе очень низкая, потому что используется инерционная система наведения. Чем дальше от цели, тем больше будет погрешность и тем меньше точность. То есть, он представляет угрозу для украинских городов, а не для ВСУ.

Могут ли ВСУ сбивать иранские дроны

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью, на сегодняшний день ВСУ уже научились глушить иранские беспилотники.

Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "Шахидов",

– подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, ряд стран согласились оказать помощь Украине в этом вопросе.

В частности, российские оккупанты в ночь на 5 октября атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы "приземлили" сразу 6 вражеских "птичек".

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