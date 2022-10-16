На территории Николаевской области воздушную тревогу объявили в 21:14. Сначала Николаевская ОВА заявила, что удалось сбить 2 дрона-камикадзе. Сообщение опубликовали в 21:17.

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А уже в 22:15 заявили, что есть еще сбитые дроны. Однако, к сожалению, зафиксировали прилеты.

СМИ сообщили, что в результате одного из прилетов вспыхнул пожар. По предварительным данным, дрон-камикадзе приземлился на крышу дома. Все вокруг охватил огонь. В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Иран мог отправить России новый вид дронов

Иван Киричевский – эксперт Defense Express – заявил, что Иран, возможно, отправил России новый вид дронов. Они – увеличенная копия Shahed-136. В то же время, вряд ли представляют большую угрозу.

Из того, что известно сейчас – какой-то более высокой угрозы для нашей ПВО, чем эти летающие "мопеды", такие летательные аппараты не несут. Хотя все покажет практика,

– отметил Киричевский.

Новые иранские дроны обладают сверхзвуковой скоростью. Кроме того, по размеру похожи на крылатую ракету.

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