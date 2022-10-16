На території Миколаївської області повітряну тривогу оголосили о 21:14. Спершу Миколаївська ОВА заявила, що вдалося збити 2 дрони-камікадзе. Повідомлення опублікували о 21:17.

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А вже о 22:15 заявили, що є ще збиті дрони. Однак, на жаль, зафіксували й прильоти.

ЗМІ повідомили, що внаслідок одного з прильотів спалахнула пожежа. За попередніми даними, дрон-камікадзе приземлився на дах будинку. Усе навколо охопив вогонь. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Іран міг відправити Росії новий вид дронів

Іван Киричевський – експерт Defense Express – заявив, що Іран, можливо, відправив Росії новий вид дронів. Вони – збільшена копія Shahed-136. Водночас навряд чи становлять більшу загрозу.

З того, що відомо зараз – якоїсь вищої загрози для нашої ППО, ніж ці літаючі "мопеди", такі літальні апарати не несуть. Хоча все покаже практика,

– зазначив Киричевський.

Нові іранські дрони мають надзвукову швидкість. Окрім того, за розміром схожі на крилату ракету.

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