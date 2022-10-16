Таку думку 24 каналу озвучив експерт Defense Express Іван Киричевський. Він додав, що також на деяких модифікаціях Arash-2 можуть бути протирадіолокаційні боєголовки, які придатні для боротьби з системами протиповітряної оборони.

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Дрони-камікадзе Arash-2

Крім того, нові іранські безпілотники за розміром схожі на крилату ракету. А також мають надзвукову швидкість.

З того, що відомо зараз – якоїсь вищої загрози для нашої ППО, ніж ці літаючі "мопеди", такі літальні апарати не несуть. Хоча все покаже практика,

– зазначив Киричевський.

"Як тільки ці Arash-2 полетять треба буде певний час для того, щоб напрацювати чітку та ефективну методику боротьби. Звісно, наші захисники неба з такою загрозою впораються, можемо навіть не сумніватися", – констатував експерт.

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Він додав, що у Збройних Сил України є всі необхідні сили та засоби для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, зокрема українські бійці можуть використовувати:

німецьку зенітну самохідну артилерійську установку "Гепард";

ЗСУ-23-4 "Шилка";

також польські партнери повідомляли, що продали нашій країні свої модернізовані зенітно-ракетні комплекси "Оса".

Киричевський пояснив, наскільки небезпечні дрони Arash-2 та ракети Fateh-110: дивіться відео

Балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar

Американські ЗМІ повідомляли, що Іран готовий передати Росії ракети класу "земля-земля", зокрема мовиться про Fateh-110 та Zolfaghar. Ці іранські ракети мають більш руйнівну силу, ніж російські Точка-У, С-300 та "Іскандер".

Fateh-110 мають дальність стрільби до 300 кілометрів і можуть нести боєголовку 600 кілограмів. Zolfaghar начебто можуть нести боєголовку 500 кілограмів на дальність 700 кілометрів,

– повідомив експерт.

Він додав, що схоже, як тільки американським високопосадовцям надійшла інформація, що Іран хоче продати Росії такі небезпечні ракети, то "раптом зникло вето на застосування зброї по військових об'єктах на території Росії. На думку експерта, така рясна "бавовна" в районі Бєлгорода виникла не просто так.

"З одного боку Москва знайшла нелінійний спосіб, як поповнити свій ракетний арсенал, що вичерпується. З іншого боку, у нас більш розв'язані руки й, судячи з усього, для багатьох окупантів ранок тепер не наступатиме", – підсумував Киричевський.

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