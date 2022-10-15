Під час голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує спробу Росії поглинути частини України, яке проходило у 12 жовтня, Іран був відсутній. У країні постаралися пояснити, чому.

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Як Іран спробував пояснити ігнорування голосування

Резолюція закликає країни та міжнародні організації не визнавати так звану анексію Росією 4 областей України, вимагає її негайного скасування та закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах свого міжнародного визнаного кордону".

Вочевидь, делегації Ірану не сподобався пункт про виведення військ Росії з України. Оскільки представник країни заявив, що начебто проголосував би за резолюцію, яки вона вся була сфокусована на засудженні анексії.

При цьому радник із ЗМІ Представництва Ірану в ООН заявив, що резолюція "заснована на політичних мотивах"

Деякі пункти резолюції були неприйнятними для Ірану, але деякі частини тексту резолюції, які стосуються поваги територіальної цілісності та національного суверенітету країн, є незмінним принципом зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран,

– сказав радник.

Нагадаємо, що історичну резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" підтримали 143 держави. Тим часом Іран постачає Росії дрони-камікадзе, які допомагають країні-агресорці атакувати інфраструктуру та мирне населення України. Крім цього, іранські інструктори приїхали на тимчасово окуповані росіянами території, щоб допомогти їм ефективніше використовувати шахіди.

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