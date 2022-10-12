Абсолютна більшість країн підтримала резолюцію – 143 із 193, передає 24 канал. Проголосували проти – лише 5: Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа.

До речі Генасамблея ООН відмовила Росії в таємному голосуванні за резолюцію щодо України

Хто утримався

Утрималися 35 країн. Зауважимо, що серед них були Китай, Індія та Вірменія. Не голосували також низка країн Африки, Сан-Марино, Пакистан тощо.



Голосування на Генасамблеї ООН / Скриншот з відео

Що передбачає резолюція

Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН стартувала 10 жовтня. Розглядали проєкт резолюції про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. Співавтором документу були близько 15 держав.

Резолюція відхиляє будь-які зміни в статусі українських областей. Вона закликає держави, міжнародні організації та спецустанови ООН не визнавати будь-які зміни статусу українських регіонів.

Від Росії вимагають негайно та безумовно скасувати свої рішення щодо статусу областей України, а також повністю і безумовно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський подякував всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН".

Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!

– наголосив Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував ООН. Дипломат зауважив, що вимога зрозуміла: рішення Росії про спробу анексії мають бути скасовані, Росія має вивести свої війська з усієї території України.

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