Генасамблея відмовила Росії у її проханні. Натомість більшість підтримала відкрите голосування, яке запропонувала Албанія. Про це повідомляє 24 канал.

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Хто підтримав прохання Росії

Постпред Росії Васілій Небензя заявив, що Росія хотіла порушити питання про закрите голосування щодо резолюції безпосередньо перед його початком. Тобто цьому завадило те, що представниця Албанії одразу запропонувала затвердити відкритий формат.

Генасамблея ООН проголосувала за відкритий формат голосування за резолюцію – 103 країни підтримали таке рішення. Водночас 39 країн утрималися, а проти проголосували 13 країн, серед яких Білорусь, КНДР та Куба.

За саму резолюцію щодо засудження анексії Росією тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської разом із частиною Миколаївської областей Генасамблея голосуватиме наприкінці тижня.

Що передбачає резолюція

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що запропонована Генасамблеї резолюція передбачає визнання необхідності компенсаційного механізму, через який зобов’язання з виплати репарацій може бути реалізоване. Тому президент закликав підтримати її.

Також варто зазначити, що у відповідь на псевдореферендуми Росії на тимчасово окупованих територіях, США оприлюднили резолюцію, у якій мовиться про вимоги засудити російські бутафорські "референдуми"; закликати держави-члени не визнавати жодних змін статусу України; зобов'язати Росію вивести війська з України. Однак на цю резолюцію в Радбезі наклала вето Росія.

Цікаво, що на питання законності права вето у Росії вже неодноразово звертали увагу в ООН. Причиною цього стало те, що після завершення Другої світової війни в ООН утворили Радбез, у якому є 5 постійних членів, які й мають право ветувати будь-яку резолюцію – США, Велика Британія, Франція, Китай та СРСР. Після розпаду останнього, Росія оголосила себе правонаступницею та автоматично посіла місце СРСР, хоч саме він і досі за документами є постійним членом Радбезу. З огляду на це вже неодноразово звучали заяви із закликом позбавити Росію членства в Радбезі та права вето.

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