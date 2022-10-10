Генассамблея отказала России в ее просьбе. Большинство же поддержало открытое голосование, которое предложила Албания. Об этом сообщает 24 канал.

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Никто поддержал просьбу России

Постпред России Василий Небензя заявил, что РФ хотела поднять вопрос о закрытом голосовании по резолюции непосредственно перед его началом. То есть этому помешало, что представительница Албании сразу предложила утвердить открытый формат.

Генассамблея ООН проголосовала за открытый формат голосования за резолюцию. Такой формат поддержали 47 стран. В то же время воздержались представители Бурунди, Габона, Саудовской Аравии, Кении, Филиппин, Катара и Туниса. Против не проголосовал никто. То есть Генассамблея единогласно отказала России.

За саму резолюцию по осуждению аннексии Россией временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской вместе с частью Николаевской области Генассамблея будет голосовать в конце недели.

Что предполагает резолюция

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что предложенная Генассамблеей резолюция предусматривает признание необходимости компенсационного механизма, по которому обязательство по выплате репараций может быть реализовано. Поэтому президент призвал ее поддержать.

Также следует отметить, что в ответ на псевдореферендумы России на временно оккупированных территориях США обнародовали резолюцию , в которой говорится о требованиях осудить российские бутафорские "референдумы"; призывать государства-члены не признавать никакие изменения статуса Украины; обязать Россию вывести войска из Украины. Однако на эту резолюцию в Совбезе наложила вето Россия.

Интересно, что на вопрос о законности права вето в России уже неоднократно обращали внимание в ООН. Причиной этого стало то, что после завершения Второй мировой войны в ООН образовали Совбез, в котором есть 5 постоянных членов, имеющих право ветировать любую резолюцию – США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. После распада последнего Россия объявила себя правопреемницей и автоматически заняла место СССР, хотя именно он до сих пор по документам является постоянным членом Совбеза. Учитывая это, уже неоднократно звучали заявления с призывом лишить Россию членства в Совбезе и права вето.