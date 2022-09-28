Соответствующую резолюцию обнародовала госпожа посол США в Украине Линда Томас-Гринфилд.

Важно Россия не имеет права иметь ядерное оружие: Зеленский выступил на Совбезе ООН

По ее словам, в резолюции Совета Безопасности ООН говорится о требованиях:

осудить российские бутафорские "референдумы";

призвать государства-члены не признавать никаких изменений статуса Украины ;

; обязать россию вывести войска из Украины.

Добавим, что в кремле уже заговорили о создании отдельного федерального округа для оккупированных территорий Украины. Он будет называться "Крымский" и, как надеются захватчики, должен появиться по итогам "референдумов".

В федеральный округ должны войти оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Новое полпредство может возглавить бывший гендиректор "роскосмоса" дмитрий рогозин.

Совбез ООН разнес россию за "референдумы" в Украине

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН. На нем обсуждали псевдореферендумы на оккупированных территориях и ядерные угрозы. На заседании выступал и президент Владимир Зеленский, который отметил, что преступные "референдумы" оккупантов ничего не изменят для Украины, мы и далее будем отвоевывать свои земли.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе он презентовал Генассамблее ООН план мира. В то же время государство-агрессор в ответ объявило мобилизацию. Кроме того, россия фокусирует мобилизацию именно на коренных народах. Такая ситуация, в частности, в оккупированном Крыму.

Позиция США

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло отметила, что так называемые "референдумы" не были законными. ООН остается полностью преданной суверенитету Украины в ее пределах. Она обратила внимание также на вооруженных людей, которые сопровождали эти "голосования". По мнению заместителя, псевдореферендумы угрожают дальнейшей эскалацией конфликта.

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