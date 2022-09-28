Відповідну резолюцію оприлюднила пані посол США в Україні Лінда Томас-Грінфілд.

Важливо Росія не має права мати ядерну зброю: Зеленський виступив на Радбезі ООН

За її словами, у резолюції Ради безпеки ООН мовиться про вимоги:

засудити російські бутафорські "референдуми";

закликати держави-члени не визнавати жодних змін статусу України ;

; зобов'язати Росію вивести війська з України.

Додамо, що у кремлі вже заговорили про створення окремого федерального округу для окупованих територій України. Він матиме назву "Кримський" і, як сподіваються загарбники, має з'явитися за підсумками "референдумів".

До федерального округу мають увійти окуповані території Запорізької та Херсонської областей України. Нове повпредство може очолити колишній гендиректор "роскосмосу" дмитро рогозін.

Радбез ООН розтрощив росію за "референдуми" в Україні

У Нью-Йорку відбулось засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювали псевдореферендуми на окупованих територіях та ядерні загрози. На засіданні виступав і президент Володимир Зеленський, який наголосив, що злочинні "референдуми" окупантів нічого не змінять для України, ми й далі будемо відвойовувати свої землі.

Зеленський нагадав, що минулого тижня він презентував Генасамблеї ООН план миру. Натомість держава-агресорка у відповідь оголосила мобілізацію. Крім того, росія фокусує мобілізацію саме на корінних народах. Така ситуація, зокрема, в окупованому Криму.

Позиція США

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло констатувала, що так звані "референдуми" не були законними. ООН залишається повністю відданою суверенітету України в її межах. Вона звернула увагу також на озброєних людей, які супроводжували ці "голосування". На думку заступниці, псевдореферендуми загрожують подальшою ескалацією конфлікту.

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