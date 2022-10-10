Сполучені Штати Америки рішуче засудили ракетні удари Росії по Україні, які відбулися 10 жовтня. Ці атаки були націлені виключно на мирне населення, об'єкти критичної інфраструктури, які жодним чином не загрожували країні-терористці.

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Зеленський поговорив з Байденом про ППО

Того ж дня Володимир Зеленський мав розмову з президентом США. У ній поінформував Джозефа Байдена про наслідки завданих сьогодні російським агресором масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Головною темою обговорення була ППО, яка зараз є пріоритетом номер один в оборонній співпраці.

Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на ГА ООН,

– підкреслив Зеленський.

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У США висловили співчуття рідним і близьким всім тим, хто загинув сьогодні від російських ракет. Також побажали швидкого одужання всім пораненим.

Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Він підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та звірства та надання Україні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

Ці напади лише ще більше зміцнюють наше зобов'язання підтримувати народ України скільки завгодно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо стягувати з Росії кошти за її агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини, надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи,

– наголосили в Білому домі.

США вкотре закликали Росію негайно припинити неспровоковану агресію та вивести всі свої війська з території України.

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