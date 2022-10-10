Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що зараз по всій Україні тривають відновлювальні роботи.

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Усі зруйновані об'єкти відновлять

Президент наголосив, що всі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, відновлять – це лише питання часу.

Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. У частині міст, у частині регіонів, де електропостачання було перерване через обстріли, подача електрики вже відновлена,

– додав глава держави.

Зеленський зазначив, що станом на 21:40:

Харківщина – відновлено постачання енергії на 50%. Енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів.

Полтавщина – відновлено майже всюди.

Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені.

Черкаси – світло є.

Хмельницький – у більшій частині міста світло є. У деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям електроенергію.

Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – фахівці працюють.

За його словами, десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди.

"На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Понад 80 поранені або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримують її. Збройні Сили України, розвідка, Служба безпеки України та всі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання", – додав Зеленський.

Він зауважив, що з 84 російських ракет, які окупанти запустили по України, 43 збили. Своєю чергою, з 24 російських безпілотників збили 13.

"І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "Шахідів", – зазначив глава держави.

Лише за останні години:

16:28 – "Шахід" знищено, район Літки.

17:26 – Кременчук, "Шахід" знищено.

17:36 – Черкаси, "Шахід" знищено.

17:40 – Довгинцеве, Кривий Ріг, "Шахід" знищено.

17:50 – Апостолове, "Шахід" знищено.

"І так увесь день. Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось", – наголосив президент.

Зеленський подякував Повітряним силам та підрозділам Сухопутних військ, які сьогодні успішно відпрацювали.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент розповів про обстріл Києва

Глава держави розповів, що очільники країни-терористки кажуть буцімто влучили по всіх цілях, по яких планували.

По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Погляньте на їхні реальні цілі, окрім об'єктів енергетики. Погляньте тільки на один лише приклад нашої столиці,

– зазначив Зеленський.

Російські окупанти влучили по перехрестю вулиці Володимирської та бульвару Шевченка. За 700 метрів – дзвіниця Софійського собору.

"Москви ще не було, коли він уже стояв. Трохи далі – Володимирська гірка, місце, яке стало джерелом християнства й культури для сходу Європи. Зокрема для території, яка значно пізніше стала називатися Росією. Поруч зі мною – корпуси університету Шевченка, який невдовзі відзначатиме 190 років. Вони пошкоджені зараз цим російським ударом. Але ми все відновимо", – додав президент.

Він зауважив, що міський Будинок учителя також сьогодні зачепило. Свого часу там працювала Українська Центральна Рада, і це місце завжди буде для українців місцем пам'яті про нашу величну історію державотворення.

"І прямо за мною – дитячий майданчик у парку Шевченка, який теж став мішенню для російської ракети. Але він не просто у парку Шевченка. Він на одній із головних київських музейних вулиць. Зокрема, пошкоджено цим ударом терористів Музей мистецтв імені Ханенків. І так по всіх містах нашої держави – цивільні, культурні, освітні об'єкти. Хто може із цим усім воювати? Хто може радіти з ударів по таких об'єктах і по такій землі?" – додав глава держави.

За його словами, окупанти кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у XVIII століття. Проте вони самі випали у значно давніший час – у час дикунів, якими росіяни стали цілком свідомо. Водночас Україна все одно залишиться у XXI столітті.

"Київ бачив різних чужинців. І пережив їх усіх. Київ переживе й цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигають зрозуміти. Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати", – наголосив Зеленський.

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Російські масовані удари зачепили весь світ

Президент розповів, що російська армія спеціально завдала масованих ударів саме в ранкову годину пік. Адже це характерна тактика терористів – вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей.

Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ,

– повідомив президент.

Зеленський у день терористичної атаки:

розмовляв з канцлером Німеччини, президентом Франції, еміром Катару, президентом Польщі, прем'єр-міністром Нідерландів, прем'єр-міністром Британії та генеральним секретарем ООН;

провів зустріч з послом США,

має заплановані розмови з прем'єр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів.

11 жовтня розмовлятиме з прем'єр-міністром Італії.

"Дякую всім за чітку підтримку! Консолідуємо світ. І відчуваю, що світ з нами. На завтра вже заплановане й екстрене засідання G7. Працюємо над резолюцією для Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження Росії за всі її ескалаційні кроки, за її терор. Терор неминуче отримує глобальну відповідь. І відвертість російського терору тільки спонукає всіх до більшої рішучості", – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що для того, щоб відновити нормальне виробництво й постачання електрики, зроблять усе.

"Нам потрібно, щоб електрика була в усіх родин, незалежно від будь-яких проявів російського терору. Нам потрібно, щоб енергією були забезпечені всі наші домівки, в усіх областях. Тому зараз нам потрібне розумне споживання електрики", – додав Зеленський.

За його словами, є години пікового навантаження на енергосистему – з 17:00 до 22:00. Тому президент попросив українців у цей час споживати електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему.

"Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17-ї години чи після 22-ї. Велике прохання. Що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме наша енергосистема", – пояснив глава держави.

Він наголосив, що Україна робить усе, щоб отримати сучасну ППО. Президент подякував партнерам, які вже прискорюють постачання.

"Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо все зруйноване. Будь ласка, допомагайте одне одному! Будь ласка, піклуйтеся про тих, хто залишається на самоті в таких обставинах! Вірте в себе, в Україну, у Збройні Сили України та в нашу перемогу! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

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