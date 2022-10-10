24 канал зібрав в матеріалі реакції українців на масований ракетний удар по території України, який здійснила зранку 10 жовтня Росія. Вибухи пролунали у Харкові, Львові, Дніпрі, Хмельницькому, Тернополі, Одесі, Києві та інших містах. Як наслідок, станом на 16.00, загинуло 11 людей, ще 89 – отримали поранення. Пошкоджені низка житлових будинків, дитячі майданчики, парки.Загалом від ракетних ударів по Україні було пошкоджено 117 об’єктів.

До теми: Масований обстріл України: яка кількість загиблих та поранених

Обстріл міст: реакції українців

Російська федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські "Шахід-136". Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що "агресор зганяє злість на мирному населенні. Він б'є інфраструктурою, що забезпечує життєдіяльність міст".

Ми все це вже переживали з вами у лютому-березні, квітні. Та й протягом усього часу з початку війни. Я впевнений – витримаємо і зараз. Тим більше, що ППО збиває безліч ракет, запущених ворогом по Україні. Йде війна. Російський агресор намагається зламати нашу волю! Намагається зробити так, щоб люди не могли нормально жити. Але ми вистоїмо, наперекір всім складнощам, які у наше життя приніс російський окупант,

– сказав Терехов.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вже протягом 10 днів Росія наносить масовані ракетні удари по житловій інфраструктурі Запоріжжя. За цей час від обстрілів загинуло вже 65 ні в чому не винних людей, сотні – зазнали поранень. За його словами, кожної ночі ворожими ракетами руйнуються житлові будинки. Політик наголосив, що у них немає військових, в них живуть наші люди. За останню добу вбито щонайменше дві людини й десятки поранено.

Ліквідація наслідків ракетних ударів / Фото ДСНС України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав, що "терористи б’ють, як завжди, по мирних мешканцях та по об‘єктах критичної інфраструктури, енергетичному сектору країни".

Київ. Центр міста. Знищені автівки з людьми, що їхали на роботу. Постраждали заклади культури та освіти, мости та парки. Філармонія, Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей імені Тараса Шевченка, дитячий майданчик в парку імені Тараса Шевченка,

– йдеться у повідомленні.

Керівник експертної групи координації взаємодії з регіонами у Міністерство культури та інформаційної політики України Марина Кулініч написала, що в укритті всі просто чекають, коли це закінчиться, бо знають, що все закінчиться. Там люди розповідають свої історії про те, як було в лютому, хто куди виїжджав, коли повернувся, скільки днів просидів у підвалі навесні.

Вона додала, що сьогодні не 24 лютого й українці живуть 7,5 місяців під обстрілами. У них є мобільний застосунок "Тривога", налаштовані Telegram-канали й ніхто не повірить у новини: "Зеленський покинув Київ".

Щодо останнього – кацапи ну геть придурки. Він не поїхав у лютому, то зараз він точно не поїде. Невже ви не вивчили нашого Президента: для нього надважлива честь його "Я". І основне – ми не просто віримо, що наша армія, місцеве самоврядування і всі служби екстреного реагування справлятися. Ми знаємо, що вони справляться, ми бачимо це кожного дня і відчуваємо їх піклування кожної хвилини,

– написала Кулініч.

10 жовтня Росія нанесла ракетних ударів по території України / Фото ДСНС України

На масові обстріли у соціальних мережах відреагували й самі українці. Очевидці повідомляють, що ворог цілить не по військових об’єктам, а саме по людях. В деяких районах було чутно, як ракети пролітають в небі. Зокрема, Наталія назвала Росію державою-терористом, яка воює з невинними людьми, дітьми, житловими будинками та автомобілями.

Повідомлення Наталії / Скриншот посту

Олександра звернулася до Заходу. У повідомленні жінка зазначила, що ранок у Європі – добрий, адже люди п'ють каву, везуть дітей до шкіл, є мир та затишок.

Повідомлення Світлани / Скриншот

Світлана написала: "Весь ранок на зв'язку з рідними та близькими. У цей час діти в школах та садочках офлайн. Кому здавалося, що безпека минула? Кому здавалося, що війна закінчується? Не закінчується, на жаль. Будьте розсудливі! Бережіть себе, своїх рідних та близьких".

Ракетні обстріли розпочалися, коли вона та багато інших киян збиралися вийти з дому на роботу. А діти йшли в школу і садочки. Як наслідок, багато жертв серед цивільних і багато руйнувань. Саме так описала ранок понеділка Людмила.

Російські покидьки намагаються нас знищити. Ненавиджу! Ніколи не пробачимо! Нація вбивць. Українців не зламати,

– написала жінка.

Реакція Людмили / Скриншот посту