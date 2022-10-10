Після його "вступу на трон" держава-агресорка здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Це фірмовий стиль Суровікіна, завдяки якому він і обійняв посаду. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Що відомо про Суровікіна

За словами Світана, новий командувач російських сил – це польовий офіцер, який майже ніде себе не проявив. Цей генерал не має необхідного військового розуму, завдяки якому зміг би виконувати завдання на полі бою. Тому він не вигадав нічого кращого, ніж використання військово-космічних сил з метою повної зачистки міст разом з їхніми жителями. Це вже відбувалося у місті Алеппо, що в Сирії.

Така сама тактика була застосована у Маріуполі. Він не зміг взяти місто, поклав там більше ніж 10 000 російських військових. Після того, як лінію фронту посунули, наше ППО від міста відійшла, він висмикнув ВКС, і вони "розкатали" місто, знищивши понад 10 тисяч мирного населення. Він іншої тактики просто не знає,

– зауважив Світан.

Втративши ініціативу на фронті, зазнаючи величезних втрат і відступаючи вздовж майже всієї 1 000 кілометрової лінії фронту, на другий день свого призначення він поставив завдання ВКС Росії атакувати Запоріжжя із застосуванням авіаційної та ракетної складової – брали участь літаки Ту-22, Су-34, ракети Х-22, Х-59. Тоді росіяни завдали удару по цивільних об'єктах і вбили чимало наших співвітчизників. Полковник запасу наголошує: це стиль роботи Суровікіна, і саме за цей стиль Путін призначив його на цю посаду.

Сьогодні ми побачили продовження його дій. Атака у декілька етапів: спершу пуск ракет по мирних точках, що змусило відпрацювати нашу ППО, друга хвиля – по об'єктах критичної інфраструктури,

– пояснив льотчик-інструктор.

Україні потрібна зброя

Військовий експерт підкреслює, що атака з боку росіян була багатоешелонована, із застосуванням різних типів озброєння. Вони мали на меті збити з пантелику нашу ППО або домогтися того, щоб ми розрядили усі пускові установки. Варто зауважити, що наша ППО збила понад половину ракет із загальної кількості, яку по Україні випустили окупанти. Так, вона відпрацювала настільки, наскільки змогла. Військовий експерт наголошує, що наразі нам не вистачає:

комплексів дальнього радіолокаційного озброєння – ми бачимо ракети запізно;

систем ППО рівня IRIS-T або NASAMS – потрібно щонайменше декілька десятків штук, аби на 70 – 80% перекрити рух ракет;

Patriot – щоб відбудувати хоча б три ешелони нашої ППО;

системи типу "АВАКС" – літаки дальнього радіолокаційного виявлення;

єдиної система управління усією ППО;

паритетної зброї типу "Томагавк", аби знищувати носії ракет на аеродромах.

Це не помста за Кримський міст

Масована ракетна атака, наголошує полковник запасу, була спланована заздалегідь – щонайменше 1 – 2 тижні тому. Підготовка льотного складу та ракетників, окреслення завдання, постачання озброєння – це цілий комплекс, який не виконується впродовж декількох днів. "Почався цей рух на початку місяця", – зазначає Світан.

Відтак приводом для "путінської люті" став зовсім не Кримський міст. Так, росіяни просто виконують певне завдання, яке чітко розписане. У парадигму цих планів вкладаються й усі заяви, які ми чуємо. "Кримський міст пішов просто паралельно, адже їм треба було якось викручуватися з цієї ситуації. Не було б його, такі самі дії відбувалися б без медійної складової", – сказав військовий експерт.

Він додає, що це муже бути підготовка до певних дій на міжнародній арені, зокрема – переговорів.

Перед будь-якими переговорами терористи підіймають ставки – вбивають заручників, карають, щоб виглядати потужніше, страшніше і продати свою подальшу неучасть у якихось бойових операціях,

– наголосив Світан.

Саме призначенням Суровікіна кремлівський диктатор міг підіймати планку. Найближчим часом ми чітко побачимо, для чого саме це було зроблено.

Як вплине призначення Суровікіна на війну: думки експертів

Генерал Суровікін відомий як людина, здатна виконати будь-який наказ. Тож, ймовірно, російський президент готує терористичну відповідь на підрив Кримського мосту. На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, це може бути удар по Києву або будь-якому іншому місту. Для "військової відповіді" у Путіна просто немає ресурсу.

Путін регулярно змінює керівників. Як запевняє генерал-майор запасу СБУ, це лише погіршує ситуацію, адже російський президент не дає можливості своїм посіпакам зробити бодай якісь висновки з поразок на полі бою.

Військовий експерт Олег Жданов зауважує, що Путін, найімовірніше, обрав найбільш відданого генерала. До нього не будуть застосовуватися репресії, і він може "зачистити" Генштаб.

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