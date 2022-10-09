Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Суровікіна ще влітку ледь не призначили на цю посаду. Тому Путін вже майже пішов на своєрідне "друге коло" призначень.

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Суровікін – черговий "м'ясник"

Як наголошує Жданов, Суровікіна не дарма називають м'ясником ще з часів активних бойових дій у Сирії. Саме він запропонував використати "килимове бомбардування", щоб зруйнувати місто Алеппо, яке російські окупанти не могли взяти.

Також цей генерал відповідальний за масові бомбардування в Грузії – тоді, на третій день війни, почалися і ракетні, і артилерійські, і авіаційні удари.

На думку Жданов, Путін, найімовірніше, обрав найбільш відданого генерала. До нього не будуть застосовуватися репресії. І він може "зачистити" Генштаб.

Путін обрав найбільш відданого. Суровікін начебто повинен бути, як та зброя помсти, як колись очікував Гітлер. Він намагатиметься вирівняти ситуацію на лінії фронту. Але вони не мають, чим її вирівнювати,

– зазначив Жданов.

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