Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ворог активізував атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Воно й не дивно, адже успішний контрнаступ невимовно жахає окупантів. Тож вони прагнуть бодай якихось здобутків досягнути, поки їх не проженуть геть.

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Напруга біля Бахмута й Авдіївки росте

На жаль, загарбники не знижують рівень активності на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Навпаки, вони спробували просунутися вперед, здійснивши понад 30 атак. Загалом за минулу добу зафіксували майже 40 бойових зіткнень. У Генштабі зазначають, що російські бійці намагаються зірвати контрнаступальні дії. Крім того, вони й самі рвуться вперед.

Відразу ж розповімо, де нашим військовим вдалося успішно відбити атаки ворога. Підрозділи Сил оборони України дали прочуханки загарбникам у районах Тернів, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Іванграда, Первомайська, Опитного, Невельського, а також Побєди.

Обстріли з боку росіян не вщухають

Також слід розуміти, що російські загарбники не припиняють поливати вогнем все, до чого лиш дістає їхня зброя. Вони б'ють по всій лінії зіткнення, облаштовують оборонні рубежі та ведуть повітряну розвідку з БпЛА.

А ще за минулу добу росіяни завдали 3 ракетні та 26 авіаударів. Крім того, здійснили понад 75 обстрілів з РСЗВ. Вогневих уражень зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них – Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

Практично по всіх напрямках фронту ворог здійснював обстріли з мінометів і ствольної артилерії. Пройдімося конкретніше по кожному, перелічивши населені пункти, які зазнали атаки минулої доби.

Сіверський напрямок – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

– Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області; Слобожанський напрямок – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

– Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка; Краматорський напрямок – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

– Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка; Бахмутський напрямок – Верхньокам'янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

– Верхньокам'янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне; Авдіївський напрямок – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка.

– Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка. Новопавлівський та Запорізький напрямки. Там від обстрілів ворога постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Зокрема, Солодкого, Зеленого Поля, Новосілки, Вугледара, Побєди.

Там від обстрілів ворога постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Зокрема, Солодкого, Зеленого Поля, Новосілки, Вугледара, Побєди. Південнобузький напрямок – ворог обстріляв понад 45 населених пунктів, розташованих неподалік лінії зіткнення. Серед них – Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Водночас Сили оборони завдали влучного удару по місцю скупчення живої сили ворога на Запорізькому напрямку. Відомо, що поранень зазнали понад 20 окупантів. Їх усіх відвезли до місцевої лікарні у Токмаку.

Також авіація завдала понад 30 ударів по окупантах. Влучання зафіксували у 24 районах скупчення живої сили, зброї та техніки, а також у 9 ЗРК ворога. А ще наші військові з протиповітряної оборони збили 5 БпЛА.

А от ракетні війська й артилерія упродовж минулої доби уразила 2 пункти управління, 9 районів скупчення живої сили, зброї та техніки, 3 склади з боєприпасами, а також 11 інших важливих для ворога об'єктів.

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