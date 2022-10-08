Відповідну інформацію повідомили у Мінреінтеграції 8 жовтня. За даними міністерства, у регіоні вже відновлюють інфраструктуру.

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На Донеччині звільнили 40 населених пунктів

У деокуповані міста та села регіону поступово повертається життя. На сьогодні в Донецькій області звільнено 40 населених пунктів у Лиманській і Святогірській територіальних громадах. Там розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи,

– повідомили у міністерстві.

За їхніми даними, зруйновані будинки обстежують та шукають їхніх власників. Тільки в Святогірську понад 260 таких будівель.

У селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання. В місті Святогірськ ведуться роботи по відновленню мобільного зв’язку.

Почала активно надходити гуманітарна допомога населенню: від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України. Це, зокрема, продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень.

Тривають нарахування соціальних виплат населенню. У звільнених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через Укрпошту вже видав понад 8 млн гривень.

Крім того, здійснюється виплата одноразової допомоги від Товариства Червоного Хреста України. Лише за останні 3 дні вказана гуманітарна організація виплатила місцевим жителям більш як 700 тис. гривень.