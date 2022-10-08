Поки зранку всі обговорювали вибухи на Кримському мосту, "бавовну" підвезли й до окупованого Донецька. Користувачі мережі вже виклали безліч фото та відео, на яких можна побачити дим, що здіймається в небо.

Читайте також Історична мить: усе що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Палає щось дуже впевнено

У мережі з'явилися десятки відео, на яких можна побачити наслідки вибухів у тимчасово окупованому Донецьку. Спочатку було достеменно невідомо, що стало їхньою причиною. Слідів від детонації не було, тож це більше нагадувало влучання у місце скупчення живої сили загарбників. Але чим би це не було, дим, що підіймається вгору, страшенно красивий.

Над Донецьком здіймається густий дим: відео

Місцеві мешканці розповідають про пожежу у мікрорайоні Мирний: відео

Дим окутав Донецьк 8 жовтня / Фото з телеграма "Типичный Донецк"

Судячи з коментарів до відео, влучання сталося у мікрорайоні Мирний. Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як вогнеборці намагаються приборкати сильну пожежу. Невдовзі стало зрозуміло, що полум'я охопило типографію у Кіровському районі поблизу гуртових ринків.

"Бавовну" зранку підвезли і до Кримського моста

Неспокійним був ранок для мешканців тимчасово окупованого півострова. Вони повідомили, що близько 06:00 пролунав вибух. Його чули поблизу Кримського моста. Практично відразу ж у мережу почали викладати фото та відео з димом і потужним вогнем, який окутав об'єкт.

Невдовзі почала надходити інформація про те, що сам вибух стався саме на залізничній гілці моста. Повідомлення з'явилося і від місцевої "влади". У ньому йшлося про займання цистерни з паливом у хвості вантажного потяга. Високопосадовці переконували, що саме це й стало причиною такої потужної "бавовни", яка аж поруйнувала сам міст. Він, до слова, тимчасово перекритий. Рухатися ним не можна ані автомобілям, ані поїздам.

Натомість невдовзі мають відкрити паромну переправу. Вона запрацює до кінця дня. А поки водії, які застрягли біля моста, повинні відсиджуватися біля пунктів з роздачею їжі та вбиральнями. Ті ж водії, які не планували їхати мостом, уже панікують. Вони стоять у кілометрових чергах на заправках, щоб поповнити запаси палива. Усі ж чудово розуміють, що воно може закінчитися у будь-який момент.

Варте уваги – перше відео масштабних руйнувань Кримського мосту: дивіться відео