Пока утром все обсуждали взрывы на Крымском мосту, хлопок подвезли и к оккупированному Донецку. Пользователи сети уже выложили множество фото и видео, на которых можно увидеть поднимающийся в небо дым.

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Пылает что-то очень уверенно

В сети появились десятки видео, где можно увидеть последствия взрывов во временно оккупированном Донецке. Сначала было доподлинно неизвестно, что стало их причиной. Следов от детонации не было, так что это больше напоминало попадание в место скопления живой силы захватчиков. Но чем бы это ни было, дым, поднимающийся вверх, страшно красив.

Над Донецком поднимается густой дым: видео

Местные жители рассказывают о пожаре в микрорайоне Мирный: видео

Дым окутал Донецк 8 октября / Фото из телеграма "Типичный Донецк"

Судя по комментариям к видео, попадание произошло в микрорайоне Мирный. Позже в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как пожарники пытаются потушить сильный пожар. Вскоре стало ясно, что пламя охватило типографию в Кировском районе вблизи оптовых рынков.

"Хлопок" утром подвезли и к Крымскому мосту

Неспокойным было утро для жителей временно оккупированного полуострова. Они сообщили, что около 06:00 раздался взрыв. Его слышали возле Крымского моста. Практически сразу в сеть начали выкладывать фото и видео с дымом и мощным огнем, который окутал объект.

Вскоре начала поступать информация о том, что сам взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. Сообщение появилось и от местных "властей". В нем говорилось о возгорании цистерны с топливом в хвосте грузового поезда. Высокопоставленные чиновники убеждали, что именно это и стало причиной такого мощного "хлопка", который разрушил сам мост. Он, к слову, временно перекрыт. Двигаться по нему нельзя ни автомобилям, ни поездам.

Вскоре должны открыть паромную переправу. Она заработает до конца дня. А пока водители, застрявшие у моста, должны отсиживаться возле пунктов с раздачей еды и уборными. Те же водители, которые не планировали ехать по мосту, уже паникуют. Они стоят в километровых очередях на заправках, чтобы пополнить запасы топлива. Все прекрасно понимают, что оно может закончиться в любой момент.

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