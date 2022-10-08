Соответствующую информацию сообщили в местных телеграмм-каналах. Ажиотаж в Крыму начался после того, как утром 8 октября наши спецслужбы разбили автомобильную и железнодорожную полосы. На последней и были цистерны с горючим.

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В Крыму выстроились очереди на заправках

В Керчи очереди на заправках,

– сообщили в телеграмм-каналах.

Также там рассказали, что оккупационные власти якобы говорили о том, что временно оккупированный Россией полуостров полностью обеспечен топливом и продуктами.

Очереди на заправках в Крыму после "хлопка": смотрите видео

Россия снова пытается ложью успокоить людей. В частности, написали, что якобы на мосту произошел "подрыв грузового автомобиля". Именно после этого загорелось 7 цистерн в локомотиве.

Местные стоят в очередях на заправках в Севастополе: смотрите видео

Следует вспомнить, что паника у жителей Крыма началась после взрывов на Крымском мосту. В частности, люди в Симферополе ринулись в банкоматы снимать наличные. Потому там в банкоматах уже нет денег или они не работают.

Взрывы на Крымском мосту раздались утром 8 октября Известно, что мост разбит, движение по автомобильной и железнодорожной части оккупанты прекратили. Все, что известно о взрыве на мосту, читайте по ссылке.

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