Відповідну інформацію повідомили в місцевих телеграм-каналах. Ажіотаж в Криму почався після того, як вранці 8 жовтня наші спецслужби розбили автомобільну та залізничну смуги. На останній і були цистерни з пальним.

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У Криму вишикувались черги на заправках

У Керчі черги на заправках,

– повідомили в телеграм-каналах.

Також там розповіли, що окупаційна влада нібито говорила про те, що тимчасово окупований Росією півострів повністю забезпечений паливом та продуктами.

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Росія знову намагається брехнею заспокоїти людей. Зокрема, написали, що нібито на мосту стався "підрив вантажного автомобіля". Саме після того загорілись 7 цистерн у локомотиві.

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Варто пригадати, що паніка в жителів Криму почалась після вибухів на Кримському мосту. Зокрема, люди в Сімферополі ринули до банкоматів знімати готівку. Тому там в банкоматах вже немає грошей або вони не працюють.

Вибухи на Кримському мосту пролунали вранці 8 жовтня Відомо, що міст розбитий, рух автомобільною та залізничною частиною окупанти припинили. Все, що відомо про вибух на мосту, читайте за посиланням.

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