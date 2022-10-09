Как отметили в Генштабе ВСУ, враг активизировал атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оно и неудивительно, ведь успешное контрнаступление несказанно ужасает оккупантов. Поэтому они стремятся хоть каких-то успехов достичь, пока их не прогонят.

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Напряжение возле Бахмута и Авдеевки растет

К сожалению, захватчики не снижают уровень активности на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Напротив, они попытались продвинуться вперед, совершив более 30 атак. Всего за минувшие сутки зафиксировали около 40 боевых столкновений. В Генштабе отмечают, что российские бойцы пытаются сорвать контрнаступательные действия. Кроме того, они сами рвутся вперед.

Сразу расскажем, где нашим военным удалось успешно отбить атаки врага. Подразделения Сил обороны Украины дали взбучку захватчикам в районах Тернов, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Иванграда, Первомайска, Опытного, Невельского, а также Победы.

Обстрелы со стороны россиян не утихают

Также следует понимать, что российские захватчики не перестают поливать огнем все, к чему достает их оружие. Они бьют по всей линии столкновения, обустраивают оборонительные рубежи и ведут воздушную разведку из БпЛА.

А еще за минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 26 авиаударов. Кроме того, произвели более 75 обстрелов из РСЗО. Огневые поражения получили более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

Практически по всем направлениям фронта враг совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии. Пройдемся конкретнее по каждому, перечислив населенные пункты, подвергшиеся атакам за минувшие сутки.

Сиверское направление – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

– Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области; Слобожанское направление – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

– Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка; Краматорское направление – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

– Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка; Бахмутское направление – Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;

– Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное; Авдеевское направление – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

– Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. Новопавловское и Запорожское направления. Там от обстрелов врага пострадала инфраструктура более 25 населённых пунктов. В частности, Сладкого, Зеленого Поля, Новоселки, Угледара, Победы.

Там от обстрелов врага пострадала инфраструктура более 25 населённых пунктов. В частности, Сладкого, Зеленого Поля, Новоселки, Угледара, Победы. Южнобужское направление – враг обстрелял более 45 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения. Среди них – Сухой Пруд, Квитневое, Мирное, Заря и Терновые Поды.

В то же время Силы обороны нанесли точный удар по месту скопления живой силы врага на Запорожском направлении. Известно, что ранения получили более 20 оккупантов. Их всех отвезли в местную больницу в Токмаке.

Также авиация нанесла более 30 ударов по оккупантам. Попадание зафиксировали в 24 районах скопления живой силы, оружия и техники, а также в 9 ЗРК врага. А еще наши военные с противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА.

А вот ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов скопления живой силы, оружия и техники, 3 склада с боеприпасами, а также 11 других важных для врага объектов.

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