Проблеми Росії у війні проти України стають постійними й не вирішуються тими діями, які робить Москва сьогодні. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Зверніть увагу Путін призначив командувача об'єднаними силами окупантів в Україні
Експерт зазначив, що кадрові перестановки у військовому командуванні окупаційних сил свідчить про те, що Росія не може досягнути своїх цілей у війні проти України.
Суровікіна вже змінював, як мені відомо, генерал Лапін, якого теж вже міняють. Так що історія продовжується в тому ж підході, що не виконують й не справляються із завданнями, тому що Путін ставив завдання захопити Донецьку область до 15 вересня. Тут потрібно зважати на те, яка дата сьогодні,
– пояснив генерал-лейтенант.
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За його словами, слід зрозуміти, що не виконуються завдання "другої стратегічної наступальної операції" угрупування російських військ: "як в цілому операції, так і на окремих напрямках".
"Тому чим більше вони сваряться, тим краще, а нам потрібно робити своє: звільняти окуповані частини України, відновлювати суверенітет і ті руїни, які зробили нам загарбники", – резюмував Романенко.
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Путін змінює керівництво армії: що відомо
- Через поразки на фронті Владімір Путін регулярно змінює командувачів. Зокрема 2 жовтня він звільнив командувача Західного військового округу. Замість Алєксандра Журавльова на посаду призначили Романа Берднікова.
- Також російський диктатор призначив нового командувача Східного воєнного округу. Ним став генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Раніше він воював у Чечні та керував російським військовим контингентом у Карабаху,
- 8 жовтня стало відомо, що Путін призначив нового командувача об'єднаних російських сил, які ведуть війну проти України. Ним став російський генерал Сергій Суровікін.
- Цього ж дня у російській столиці розпочався комплекс "заходів" проти військових. До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.