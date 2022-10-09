Проблеми Росії у війні проти України стають постійними й не вирішуються тими діями, які робить Москва сьогодні. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Експерт зазначив, що кадрові перестановки у військовому командуванні окупаційних сил свідчить про те, що Росія не може досягнути своїх цілей у війні проти України.

Суровікіна вже змінював, як мені відомо, генерал Лапін, якого теж вже міняють. Так що історія продовжується в тому ж підході, що не виконують й не справляються із завданнями, тому що Путін ставив завдання захопити Донецьку область до 15 вересня. Тут потрібно зважати на те, яка дата сьогодні,

– пояснив генерал-лейтенант.

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За його словами, слід зрозуміти, що не виконуються завдання "другої стратегічної наступальної операції" угрупування російських військ: "як в цілому операції, так і на окремих напрямках".

"Тому чим більше вони сваряться, тим краще, а нам потрібно робити своє: звільняти окуповані частини України, відновлювати суверенітет і ті руїни, які зробили нам загарбники", – резюмував Романенко.

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