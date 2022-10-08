Відповідну інформацію повідомили росЗМІ. Російський диктатор регулярно змінює командувачів через поразки на фронті та успішний наступ ЗСУ на Сході.

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Путін призначив нового командувача Східного округу Росії

Новим командувачем військ Східного військового округу Росії призначений генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Раніше він воював у Чечні та керував російським військовим контингентом у Карабаху,

– мовиться в повідомленні.

Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив зміну командувача Східного військового округу. Він написав, що ним став їхній "земляк, герой Росії Рустам Мурадов".

Меліков у стилі путінської пропаганди написав, що "вважає це рішення вірним" та виклав ще декілька речень, у яких вихваляв Мурадова.

Варто пригадати, що російський диктатор, який програє війну, найімовірніше, думає, що зміна командувачів щось може змінити. Зокрема, він 2 жовтня звільнив командувача Західного військового округу. Замість Алєксандра Журавльова на посаду призначили Романа Берднікова.

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