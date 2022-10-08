Окупаційні війська Росії в Україні вперше отримали спільного командувача. Ним став генерал армії Сергій Суровікін.

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Що відомо про Сергія Суровікіна

Раніше Суровікін командував угрупованням ворожих військ на окупованій частині південних областей. Зауважимо, що це не перший досвід ведення безжальної війни Суровкіна, адже з березня по грудень 2017 року він був командувачем групуванням військ збройних сил Росії в Сирії і керував ним найдовше з усіх командувачів. Також він брав участь у Другій чеченській війні.

Суровікін є одним із улюбленців Путіна. Зокрема у 2017 році цього генерал-полковника призначили на посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами країни агресорки. Він став першим загальновійськовим генералом, який очолив вид військ, що включає військово-повітряні сили, війська протиповітряної та протиракетної оборони та космічні війська.