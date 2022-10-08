Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він також зазначив, що є інформація про те, що і самі пороми були без потрібного нагляду, бо всі гадали, що Кримський міст стоятиме "вічно", саме так запевняла російська влада.
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"Щойно Путін створив спеціальну комісію, аби з'ясувати, що трапилось із Кримським мостом, бо це ж його дітище. Він дуже пишався цим мостом і намагався втримати цим свій рейтинг", – додає Чубаров.
А тепер виявилось, що це просто дута повітряна кулька і вона луснула,
– каже глава Меджилісу.
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Якою може бути відповідь Кремля
За словами Чубарова, днями секретар російського РНБО Патрушев оголосив у Криму найвищий рівень терористичної загрози. Він сказав, що за 8 років зараз на півострові найвища загроза терористичних актів.
"Це дало нам зрозуміти, що варто готуватись до серій масштабних арештів та переслідувань, а тут ще й вибух. Я гадаю, що росіяни будуть зриватись від безсилля, зокрема, на мешканцях Криму", – резюмує він.
На Кримському мосту були вибухи
- Вибух на мосту через Керченську протоку пролунав близько 6 години ранку. Першими про нього повідомили місцеві мешканці Криму – вони припускали, що на міст стався приліт. Спалахнула пожежа – горіли цистерни з паливом у вантажному потязі.
- Через пошкодження автомобільної та залізничної частин мосту окупанти повністю зупинили рух через нього. Перестали й продавати квитки на потяги з Росії до Криму, і у зворотному напрямку. Росіяни нібито мають запустити поромну переправу через Керченську протоку.
- Мережа зарясніла фото та відео пожежі. Воно й не дивно, адже дивитися на це можна вічно.
- Наслідки вибуху вже показали й у російських медіа. Масштаби пошкодження справді вражають – частина дорожнього полотна просто занурилася у воду.
- На вибух на Кримському мосту вже відреагували в українському Міноборони. Там зауважили, що Кримський міст, як і потоплений раніше російський крейсер "Москва" – це символи російської "влади" в українському Криму, і вони зникли.
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що знищення Кримського мосту руйнує чергові логістичні ланцюжки росіян, тож їм важче буде не лише підвозити резерви, а й вивозити поранених тощо.
- Стало відомо, що за вибухами на Кримському мосту стоять українські спецслужби, зокрема й СБУ. Тож цього разу росіяни не помилилися, шукаючи "український слід" у своїх черговий проблемах.
- До слова, на "бавовну" на Кримському мосту уже традиційно мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.