Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він також зазначив, що є інформація про те, що і самі пороми були без потрібного нагляду, бо всі гадали, що Кримський міст стоятиме "вічно", саме так запевняла російська влада.

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"Щойно Путін створив спеціальну комісію, аби з'ясувати, що трапилось із Кримським мостом, бо це ж його дітище. Він дуже пишався цим мостом і намагався втримати цим свій рейтинг", – додає Чубаров.

А тепер виявилось, що це просто дута повітряна кулька і вона луснула,

– каже глава Меджилісу.

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Якою може бути відповідь Кремля

За словами Чубарова, днями секретар російського РНБО Патрушев оголосив у Криму найвищий рівень терористичної загрози. Він сказав, що за 8 років зараз на півострові найвища загроза терористичних актів.

"Це дало нам зрозуміти, що варто готуватись до серій масштабних арештів та переслідувань, а тут ще й вибух. Я гадаю, що росіяни будуть зриватись від безсилля, зокрема, на мешканцях Криму", – резюмує він.

На Кримському мосту були вибухи