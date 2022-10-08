Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що вибух на Кримському мості нібито трапився внаслідок підриву вантажного автомобіля. Вже навіть знайшли "ту саму" автівку – її активно поширюють російські телеграм канали. Про це пише 24 канал.

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Путін доручив створити урядову комісію

Дмитро Пєсков повідомив, що Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з цією "надзвичайною ситуацією".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, проте за якою саме статтею – не мовиться. Там заявили, що, за попередньою інформацією, на мосту підірвався вантажний автомобіль, який спричинив спалах 7 паливних цистерн.

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу у зв'язку із подією на Кримському мості. За попередньою інформацією, сьогодні вранці на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова. В результаті частково завалилися два автомобільні прольоти,

– мовиться у повідомленні.

За дорученням Голови СК Росії Олександра Бастрикіна на місце виїхали криміналісти Головного управління криміналістики (Криміналістичного центру) СК Росії. Російські слідчі встановлюють всі обставини й осіб, причетних до скоєння злочину.

Натомість глава так званого "парламенту" Криму Костянтинов вже встиг заявити, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Що відомо про фуру, яку звинувачують у вибуху

Фура, яку звинувачують у вибуху на Кримському мосту, ймовірно виїхала з Краснодара. За попередньою інформацією, це червоний тягач. Він пройшов автомобільну інспекцію та здетонував на мосту. Пробіг у фури – 870 000 кілометрів. Розслідування лише почалось, а російські пропагандисти вже пишуть, що транспорт був "начинений вибухівкою".

На в'їзді до мосту у причіп автомобіля заглянули інспектори й не побачили нічого підозрілого. Через кілька хвилин, коли вантажівка була у русі, стався вибух.

Натомість у соцмережах вже злили власника фури. Це Борис Юсубов із Краснодара – саме на нього був записаний транспорт. Повідомляється, що він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

За словами працівників дорожньої інспекції, водій був спокійний, не викликав підозр і показав усі документи. Фура була повністю завантажена, але її не заганяли на рентген.

Нагадаємо, близько 6 ранку на Кримському мосту пролунав вибух. Автомобільна частина мосту просто обвалилась, а залізнична дорога пошкоджена. Міст не придатний до використання.

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