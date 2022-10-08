Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он также отметил, что есть информация о том, что и сами паромы были без нужного присмотра, потому что все думали, что Крымский мост будет стоять "вечно", именно так уверяли российские власти.
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"Только что Путин создал специальную комиссию, чтобы выяснить, что случилось с Крымским мостом, потому что это его детище. Он очень гордился этим мостом и пытался удержать этим свой рейтинг", – добавляет Чубаров.
А теперь оказалось, что это просто дутый воздушный шарик и он лопнул,
– говорит глава Меджилиса.
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Каким может быть ответ Кремля
По словам Чубарова, на днях секретарь российского СНБО Патрушев объявил в Крыму самый высокий уровень террористической угрозы. Он сказал, что через 8 лет сейчас на полуострове самая высокая угроза террористических актов.
"Это дало нам понять, что следует готовиться к сериям масштабных арестов и преследований, а тут еще и взрыв. Я думаю, что россияне будут срываться от бессилия, в частности, на жителях Крыма", – резюмирует он.
На Крымском мосту были взрывы
- Взрыв на мосту через Керченский пролив раздался около 6 часов утра. Первыми о нем сообщили местные жители Крыма – они предполагали, что на мост что-то прилетело. Вспыхнул пожар – горели цистерны с топливом в грузовом поезде.
- Из-за повреждения автомобильной и железнодорожной частей моста оккупанты полностью остановили движение через него. Перестали и продавать билеты на поезда из России в Крым и в обратном направлении. Россияне якобы должны запустить паромную переправу через Керченский пролив.
- Сеть заполнила фото и видео пожара. Оно неудивительно, ведь смотреть на это можно вечно.
- Последствия взрыва уже показали и в российских СМИ. Масштабы повреждения действительно впечатляют – часть дорожного полотна просто погрузилась в воду.
- На взрыв на Крымском мосту уже отреагировали в украинском Минобороны. Там отметили, что Крымский мост, как и утопленный ранее российский крейсер "Москва", – это символы российской "власти" в украинском Крыму, и они исчезли.
- Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что уничтожение Крымского моста разрушает очередные логистические цепочки россиян, поэтому им труднее будет не только подвозить резервы, но и вывозить раненых и тому подобное.
- Стало известно, что за взрывами на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, в том числе и СБУ. Так что на этот раз россияне не ошиблись, ища "украинский след" в своих очередных проблемах.
- К слову, на "хлопок" на Крымском мосту уже традиционно мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.