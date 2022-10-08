Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он также отметил, что есть информация о том, что и сами паромы были без нужного присмотра, потому что все думали, что Крымский мост будет стоять "вечно", именно так уверяли российские власти.

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"Только что Путин создал специальную комиссию, чтобы выяснить, что случилось с Крымским мостом, потому что это его детище. Он очень гордился этим мостом и пытался удержать этим свой рейтинг", – добавляет Чубаров.

А теперь оказалось, что это просто дутый воздушный шарик и он лопнул,

– говорит глава Меджилиса.

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Каким может быть ответ Кремля

По словам Чубарова, на днях секретарь российского СНБО Патрушев объявил в Крыму самый высокий уровень террористической угрозы. Он сказал, что через 8 лет сейчас на полуострове самая высокая угроза террористических актов.

"Это дало нам понять, что следует готовиться к сериям масштабных арестов и преследований, а тут еще и взрыв. Я думаю, что россияне будут срываться от бессилия, в частности, на жителях Крыма", – резюмирует он.

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