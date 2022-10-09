Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, це може бути удар по Києву або будь-якому іншому місту. Натомість для "військової відповіді" у Путіна немає ресурсу.

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Путін готує терористичну відповідь

"Усі ресурси для військової відповіді Путін вичерпав. Він не здатен щось зробити з українською армією або протиставити контрнаступу, що зараз триває", – зазначив Яковенко.

Терористичну відповідь – вбивати мирне населення – Путін буде продовжувати. Генерал Суровікін – це та людина, яка буде віддавати саме такі накази щодо знищення мирного населення,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Так, Суровікін знищував мирне населення під час війни в Сирії. Російський генерал віддавав накази скидати авіабомби просто "на голови людям". На думку Яковенка, до таких дій він може вдаватися й в Україні.

Чому призначили тільки зараз

За словами опозиційного журналіста, Путін врешті знайшов людину, яка буде виконувати найбільш жорстокі та нелюдські накази. Якоюсь мірою це пояснює атаку "шакалів" Кадирова та Пригожина на Генштаб Росії, яку санкціонував російський президент.

Ні на Шойгу, ні на Герасімова надії більше немає, але є генерал-людожер на якого Путін розраховує,

– підсумував журналіст.

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