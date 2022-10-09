Російські ЗМІ повідомляються, що Путін проведе засідання Радбезу Росії у понеділок, 10 жовтня, пише 24 канал. Відповідну заяву зробив Дмітрій Пєсков, прессекретар Путіна.

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Путін проведе оперативну нараду

Пєсков заявив, що Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. Водночас Пєсков не став анонсувати, чи буде Путін обговорюватиме ситуацію з Кримським мостом на оперативній нараді.

Попередню термінову оперативну нараду із постійними членами Радбезу Путін провів 9 вересня на тлі контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Вибух на Кримському мості: головне

Майбутньому Радбезу Росії передував потужний вибух, який рано-вранці 8 жовтня прогримів на Кримському мосту. Унаслідок вибуху міст став частково непридатним для проїзду.

За даними журналістів "Української правди", за підривом Кримського мосту можуть стоять українські спецслужби, зокрема СБУ. Як відомо, Кримський міст через Керченську протоку був незаконно збудований Росією та відкритий у 2018 році.

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Міст з'єднує окупований Крим з Росією. Саме цим мостом Росія перекидає свої резерви на Південь України для військової кампанії проти нашої країни.

Вибух на Кримському мосту руйнує логістику ворога. У ЗСУ пояснили, що знищення мосту через Керченську протоку завадить росіянами не тільки перекидати сили, але й забирати поранених з поля бою.

У розвідці Міноборни Британії заявили, що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

В Офісі Президента України переконують, що вибух на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків, які таким чином починають своє протистояння.

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